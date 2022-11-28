Італія

Серйозні новини прийшли зі стану туринської команди.

Керівництво Ювентуса прийняло рішення піти у відставку, повідомляє офіційний сайт туринського клуба.

Стверджується, що уся рада директорів, президент Андреа Аньєллі та віцепрезидент Павел Недвед склали свої повноваження.

Генеральний директор Мауріціо Аррівабене також попросив про відставку, проте його попросили залишитися на своїй посаді.

Зазначимо, що рада директорів ще попрацює до 18 січня, коли буде проведене скликання акціонерів клубу для обрання нової ради директорів.

Нагадаємо, що перед чемпіонатом світу туринці розмістилися на третій сходинці з 31 балом після п'ятнадцяти зіграних матчів.