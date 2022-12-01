Італія

Александар Драгович може возз'єднатися з колишнім тренером.

Колишній оборонець київського Динамо може перебратися до аутсайдера Серії А, повідомляє авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра. Про суму і термін угоди наразі не йдеться.

"Александар Драгович є головною ціллю Сампдорії для ролі нового центрального захисника. Деян Станкович наполягає на тому, щоб переконати його. Бальдіні (технічний координатор команди — Прим.) готовий почати переговори з Црвеною Звездою, щоби спробувати досягти угоди" — підсумував інсайдер.

Нагадаємо, що Александар виступав у складі київського гранда з 2013 по 2016 роки. Влітку 2021 року були чутки про його повернення до столиці України, проте етнічний серб з австрійським паспортом обрав Црвену Звезду, за яку вболіває з дитинства. Його контракт із "червоно-білими" триває кінця червня 2024 року.

Зазначимо, що до отримання посади у Сампдорії Деян Станкович працював саме у Звезді, де і познайомився з Драговичем.