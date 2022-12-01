Італія

У туринців можуть бути серйозні проблеми.

УЄФА проведе розслідування щодо потенційних порушень збоку Ювентуса правил фінансового Fair play та клубного ліцензування.

Як повідомляє офіційний сайт організації, можливі фінансові махінації розгляне слідча палата фінансового контролю за клубами (CFCB).

Зазначимо, що прокуратура Турина вже розпочала розслідування щодо дій Ювентуса на трансферному ринку.

Нагадаємо, що раніше керівництво Ювентуса в повному складі пішло у відставку, а Андреа Аньєллі взагалі близький до арешту.