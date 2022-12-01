Італія

Також великі проблеми з законом в інших 14 осіб з колишнього керівництва Юве.

Днями керівництво Ювентуса пішло у відставку. Після того президент клубу Андреа Аньєллі написав прощального листа, а у пресі дуже швидко з'явилося ім'я його правонаступника.

Втім, самого Аньєллі крім втрати посади отримав і великі проблеми з законом. Як повідомляє авторитетна італійська газета la Gazzetta dello Sport, найближчим часом на адресу екс-президента "б'янконері" будуть висунути офіційні звинувачення.

Більше того, туринська прокуратура вже підготувала ордер на арешт відомого італійського бізнесмена. Те саме стосується інших 14 осіб, які працювали у раді директорів клубу в еру правління Аньєллі. Мова йде у тому числі про Фабіо Паратічі, який був спортивним директором Юве до літа 2021 року, після чого перебрався до англійського Тоттенгема.

Причина слідства полягає у фінансових махінаціях та фальсифікації інформації зі сторони колишніх керівників "зебр".

Нагадаємо, що легенді Юве Алессандро Дель П'єро запропонують посаду у раді директорів клубу. Також вже після останніх подій Массіміліано Аллегрі подав у відставку, проте вона була відхилена.