Італія

Чергові кадрові зміни у генуезькому клубі.

За останню годину Дженоа стала головним ньюзмейкером італійського футболу.

В одному дописі "грифони" оголосили про звільнення 49-річного німецького тренера Алессандера Блессіна та призначення на посаду виконуючого обов'язки Альберто Джилардіно.

"Дженоа повідомляє, що тренер Алессандер Блессін звільнений від своїх обов'язків. Клуб дякує тренеру за роботу, яку він виконав протягом останніх місяців, і бажає йому всього найкращого у професійному майбутньому. Тимчасове технічне керівництво першою командою буде доручено тренеру Альберто Джилардіно" — сказано у заяві клубу.



До того Джилардіно тренував Редзато, Про Верчеллі та Сієну. В якості гравця Альберто грав за Дженоа у 2012-2014 роках.



Що ж до Блессіна, то саме він 19 січня 2022 року змінив у Дженоа Андрія Шевченка. За керівництва німця 9-разовий чемпіон Італії вилетів до Серії B і наразі посідає там п'яту сходинку.