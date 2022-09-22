Італія

Тепер український тренер офіційно безробітній.

Італійський клуб Дженоа оголосив про розірвання контракту з Андрієм Шевченком. Угода розірвана за обопільною згодою сторін. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Андрій Миколаєвич пропрацював у Дженоа 2 місяці — з листопада 2021 по грудень 2022 року. Під його керівництвом команда програла 7 матчів, 3 рази зіграла внічию та 1 гру виграла.

Після оголошення про звільнення стало відомо, що українець усунений від роботи, але продовжує перебувати на контракті з клубом.

Нагадаємо, відхід Шевченка не вирішив проблем Дженоа. Генуезький клуб все одно понизився у класі. Зараз після шести турів Дженоа йде на п'ятому місці в турнірній таблиці Серії В.

Раніше ми писали, що Шевченко подарував Левандовському синьо-жовту капітанську пов’язку для ЧС-2022.