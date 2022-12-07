Італія

Функціонер попередив італійські клуби щодо сплати податків.

Міністр спорту Італії Андреа Абоді відреагував на спроби деяких клубів отримати продовження податкових пільг через COVID, що дозволяє їм виплачувати непогашені борги частинами.

"У спорті можна померти і відродитися, Ювентус це вже зробив. Ми проти спеціальних правил для спортивних клубів і, зокрема, для Серії А.

Футбольні клуби все ще є бізнесом, але ми не в змозі дати їм ексклюзивні інструменти, щоб полегшити їм життя. Громадська думка цього не прийме.

Що стосується Ювентуса, то проти них прокуратура Турину, FIGC і УЄФА проводять окреме розслідування щодо звинувачень у фінансових порушеннях.

Не мені говорити, хто винен чи ні. Чудова річ у спорті полягає в тому, що ви можете померти і відродитися. Багато клубів уже пройшли через це, наприклад, Наполі, Палермо...", — сказав Абоді.