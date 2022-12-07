Функціонер попередив італійські клуби щодо сплати податків.
Андреа Абоді, Getty Images
07 грудня 2022, 19:57
Міністр спорту Італії Андреа Абоді відреагував на спроби деяких клубів отримати продовження податкових пільг через COVID, що дозволяє їм виплачувати непогашені борги частинами.
"У спорті можна померти і відродитися, Ювентус це вже зробив. Ми проти спеціальних правил для спортивних клубів і, зокрема, для Серії А.
Футбольні клуби все ще є бізнесом, але ми не в змозі дати їм ексклюзивні інструменти, щоб полегшити їм життя. Громадська думка цього не прийме.
Що стосується Ювентуса, то проти них прокуратура Турину, FIGC і УЄФА проводять окреме розслідування щодо звинувачень у фінансових порушеннях.
Не мені говорити, хто винен чи ні. Чудова річ у спорті полягає в тому, що ви можете померти і відродитися. Багато клубів уже пройшли через це, наприклад, Наполі, Палермо...", — сказав Абоді.