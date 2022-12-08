Італія

Захисник може залишитися у столиці Італії.

Рома пропонує Крісу Смоллінгу новий продовжений контракт зі зниженою зарплатою, оскільки захисник розглядає безкоштовний перехід в Інтер .

Поточна угода 33-річного гравця з Римлянами закінчується в червні 2023 року, і різні джерела неодноразово повідомляли, що міланці націлилися на нього в наступному сезоні.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, клуб хотів би, щоб він залишився, але також хоче знизити зарплатню.

Зараз колишній гравець збірної Англії заробляє близько 3,5 мільйона євро за сезон плюс бонуси.

У контракті є пункт, який дозволяє йому в односторонньому порядку активувати продовження до червня 2024 року з такою ж зарплатою, якщо він зіграє половину офіційних ігор цього сезону.

Однак повідомляється, що Рома намагається запропонувати Смоллінгу новий контракт до червня 2025 року, який розподілив би вартість його зарплати на два сезони.

Інтер залишається заінтригованим ситуацією і чекає, як вона буде розвиватися.