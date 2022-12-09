Італія

Нова угода з 22-річним футболістом розрахована до літа 2026 року.

Лечче на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Антоніо Галло.

Нова угода з 22-річним італійцем розрахована до літа 2026 року. Також новий контракт включає опцію продовження ще на один сезон.

У поточній кампанії Галло провів 12 матчів, у яких зробив дві результативні передачі.

Після 15 турів Лечче набрав 15 очок і посідає 16 місце у турнірній таблиці італійської Серії А.