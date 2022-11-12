Італія

У Серії А завершився другий матч суботи.

У матчі 14 туру італійської Серії А Лечче на виїзді переграв Сампдорію — 2:0. Першим голом наприкінці першого тайму відзначився Лоренцо Коломбо, другим — Ламек Банда, якому красиво асистував автор першого м'яча.

Зазначимо, що "джалороссі" завдяки цій перемозі "стрибнули" на 15 сходинку і відірвалися від зони вильоту на 8 пунктів. Що ж до Сампдорії, то команда Деяна Станковича все ще на 19 позиції. У разі звитяги над Спецією, Верона вже у неділю випередить лігурійців.

Також у суботу Наполі обіграв Удінезе.

Сампдорія — Лечче — 0:2

Гол: Коломбо, 45+1, Банда, 83

Сампдорія: Аудеро — Феррарі, Мурільйо (Квальярелла, 81), Аміоне — Берешинські (Ауджелло, 46), Рінкон, Вілья (Єпес, 46), Леріс — Джурічич (Верре, 56) — Габб'ядіні, Монтеваго (Капуто, 56)

Лечче: Фальконе — Баскіротто, Умтіті, Понгранчич (Гендрей, 72), Галло — Блен (Аскільдсен, 71), Г'юлманд, Гонсалес — Стрефецца (Банда, 71), Ді Франческо (Уден, 77) — Коломбо (Сессай, 84)

Попередження: Аміоне, Джурічич — Умтіті, Гонсалес, Аскільдсен.