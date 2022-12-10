Італія

Мадридці не проти підсилити склад французом.

Англійські Ліверпуль та Тоттенгем розглядають варіант з підписанням форварда Айнтрахта та збірної Франції Рандаля Коло Муані.

Форвард лише влітку приєднався до Айнтрахта з французького Нанту, і вразив селекціонерів топових клубів своєю грою.

Окрім англійських клубів у 24-річному французі зацікавлений також і мадридський Атлетіко, який бажає взяти нового гравця у атаку.

Франкфуртський клуб оцінює Коло Муані в 30 мільйонів євро, а його контракт діє до 2027 року.

У 14 матчів сезону-2022/23 футболіст забив вісім голів та віддав десять гольових передач у 22 поєдинках в усіх змаганнях.