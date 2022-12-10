Італія

Футболіст продовжить виступати за Наполі.

Центральний захисник Наполі Кім Мін Дже не залишить клуб в зимове трансферне вікно. Про це повідомив головний тренер клубу Лучано Спалетті.

"Важко уявити, що Кім покине Наполі, тому що він щасливий у цьому місті та в цьому клубі. Це правильне місце для нього.

Коли гравець відчуває цю пристрасть, важко розглядати інші клуби, навіть у Прем'єр-лізі.

Є міста, де грають дуже сильні клуби, але там не така атмосфера. В Неаполі чудову атмосферу створюють фанати Наполі", — сказав тренер.

Після чудової першої половини сезону Кім Мін Дже зацікавив Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. У футболіста є клаусула — 50 мільйонів євро.