Італія

Гравець так і не вийшов на поле на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Збірна Польщі завершила виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі після поразки в 1/8 фіналу проти Франції (1:3), після чого її футболісти роз’їхались по власних клубах, або одразу відправились на нетривалий відпочинок перед поновленням матчів національних першостей.

Однак далеко не всім із заявки в 26 виконавців під керівництвом Чеслава Міхневича вдалось узяти участь у протистояннях мундіаля.

Зокрема, центральний півзахисник італійської Фіорентини Шимон Журковські жодного разу не з’являвся на полі під час світової першості, тому був змушений повертатись до розташування "лілій" без унікального досвіду.

Проте й на клубному рівні цього сезону 25-річний футболіст відіграв усього дев’ять матчів (403 хвилини), зробивши одну гольову передачу, тому найближчим часом може опинитись у складі іншої команди.

Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомляє про інтерес до Журковські з боку генуезької Сампдорії, що наразі шукає будь-якого підсилення заради виходу з передостаннього місця турнірної таблиці.

Варто зауважити, що Шимон перебуває в складі Фіорентини вже майже чотири роки, проте вже двічі під час зимових трансферних вікон відправлявся до оренди, остання з яких тривала в Емполі півтора сезони.