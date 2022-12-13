Італія

Камерунець завчасно повернувся з мундіаля у засушливому Катарі.

Альберт Ботінес, агент голкіпера Інтера Андре Онана, був впевнений, що його клієнт повернеться до Італії в найкращій формі після того, як достроково покинув табір Камеруну на мундіалі.

26-річний гравець зіграв у першій грі Камеруну на турнірі в Катарі, перш ніж несподівано покинути команду. Пізніше з'ясувалося, що він посварився з тренером Рігобертом Сонгом під час тренування, де через розбіжності щодо тактики відносини пари зруйнувалися. Онана не брав участь у їхньому матчі проти Сербії та раніше поїхав додому, повернувшись до Камеруну.

Розмовляючи з Tuttosport, агент Онани обговорив свого клієнта та його повернення в Інтер.

"Він дуже мотивований розпочати підготовку до другої половини сезону, січень буде дуже важким місяцем, і Суперкубок проти Мілана може стати його першим титулом як гравця Інтера.

Він повертається сильнішим, він дуже щасливий і задоволений у Мілані, йому дуже подобається жити в Італії".

26-річний Онана приєднався до "Інтера" на правах вільного трансферу влітку з Аяксу.