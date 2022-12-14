Італія

Форвард Вулвергемптона може змінити клуб наприкінці сезону.

Іспанський нападник англійського Вулвергемптона Адама Траоре наприкінці минулого футбольного року отримав визначний досвід у порятунку з кризового стану каталонської Барселони, що є його рідним клубом, проте поточний сезон знову розпочав у розташуванні "вовків".

Однак за 14 матчів 26-річний виконавець зумів розраховувати тільки на 753 хвилини ігрового часу й два забитих голи, що ставить під сумніви його бажання продовжувати чинний контракт, який добігає кінця вже наступним літом.

Як повідомляє італійська преса, лідер поточного розіграшу Серії A, Наполі, зацікавлений у тому, щоб перехопити Траоре вже під час зимового трансферного вікна шляхом досягнення домовленості про майбутній перехід футболіста на правах вільного агента.

Вулвергемптон усіляко намагатиметься пручатись подібному розвитку подій, однак у той самий час й італійський колектив напряму залежить від долі переговорів із Ірвінгом Лосано та Маттео Політано, які є потенційними конкурентами Траоре за місцем на футбольному полі.