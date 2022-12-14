Італія

Перспективний виконавець звертає на себе все більше уваги.

Позицію Емполі поблизу екватора турнірної таблиці Серії A можна вважати відносно задовільною за підсумками першої частини сезону.

Проте найбільше привертає увагу до себе лівий захисник тосканського колективу Фабіано Парізі, який у цьому сезоні закріпив за собою місце в основному складі "синіх".

15 матчів та два забиті м’ячі виключно підвищили вартість 22-річного виконавця на трансферному ринку й до того ж збільшили попит на його послуги з боку більш іменитих клубів.

Зокрема, ідеться про римський Лаціо, який ще наприкінці жовтня визначив собі Парізі в якості однієї з цілей на прийдешню змову трансферну кампанію.

Проте складатиме конкуренцію "орлам" туринський Ювентус, і вже за таких умов вартість футболіста, яку запитуватиме Емполы, складатиме, як мінімум, 15 млн євро.

Це ускладнює завдання "зебрам", якім спочатку потрібно вирішити долю Луки Пеллегріні, який наразі виступає на правах оренди у франкфуртському Айнтрахті, проте зі заробітною платнею на рівні 3 млн євро на рік німці не дуже бажають викуповувати гравця.