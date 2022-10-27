Італія

Зараз ліворуч в "орлів" грають номінальні праві оборонці.

Римський Лаціо працює над підписанням нового лівого захисника.

Як повідомляє відомий італійський журналіст Ніколо Скіра, у спортивного директора "орлів" точно є 2 кандидатури — 20-річний італієць Фабіано Парізі з Емполі та 18-річний угорець Мілош Керкез із АЗ Алкмар. Другий півтора роки грав у юнацькій команді Мілана, а у вересні зіграв проти Дніпра-1 у Лізі Конференцій.

Наразі римляни мають з цією позицією великі проблеми. Ні ветеран Штефан Раду, ні молодий серб Дімітріє Каменович не можуть претендувати навіть на статус стабільного гравця ротації, отже ліворуч грають номінальні праві беки Адам Марушич та Ельсеїд Хісай.