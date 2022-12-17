Італія

Вдалий виступ африканців має свій вплив.

Збірна Марокко пробилась в півфінал чемпіонату світу, де поступилась збірній Франції та зіграє в матчі за третє місце.

Тому не дивно, що марокканські гравці стали дуже цікавим підсиленням для багатьох клубів.

Як повідомляє журналіст Санті Ауна, захисник Ромен Саїсс привернув увагу декількох італійських клубів.

Наразі 32-річний захисник виступає за Марокко. Transfermarkt оцінює захисника в 6,5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Барселона зацікавлена в послугах півзахисника збірної Марокко.