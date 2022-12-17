ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на майбутній матч чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У рамках матчу за третє місце чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Хорватії та Марокко, яке пройде на Халіфа Інтернешнел Стедіум.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ХОРВАТІЯ — МАРОККО

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Златко Далича. Так, на перемогу Хорватії пропонується коефіцієнт 2,35, тоді як потенційний успіх Марокко в основний час оцінюється показником 3,1. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,86. Коефіцієнт на те, що Хорватія виграє "бронзові" медалі, становить 1,69, а Марокко — 2,22.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті й конкретно у футболі.

Враховуючи те, що на груповому етапі чемпіонату світу-2022 Хорватія та Марокко зіграли у нульову нічию та продемонстрували прагматичний футбол, ми очікуємо, що ситуація навряд чи зміниться й цього разу.

Тому радимо звернути увагу на подію ТМ 2,5, який пропонується з коефіцієнтом 1,89.

Матч Хорватія — Марокко відбудеться 17 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.