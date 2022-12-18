Італія

Форвард може залишитись у клубі ще на два роки.

Боснійський нападник Едін Джеко став помітною фігурою в атаці міланського Інтера в поточному сезоні, проте наближення моменту завершення його чинного контракту змушує керівництво "змій" розмірковувати над продовженням угоди.

"Нерадзуррі", як стало відомо на початку грудня, хочуть запропонувати 36-річному футболісту нову дворічну угоду.

Наразі боснійський гравець отримує 5,5 млн євро на рік + 1 млн євро в якості бонусів.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, така зарплатня Джеко не влаштовує керівництво клуба, не дивлячись на прогрес виконавця, і в разі підписання нової угоди Інтер зі свого боку пропонує 3-3,5 млн євро на рік + бонуси.

Наразі перемовини між сторонами тривають, а остаточне вирішення питання заплановане на січневу трансферну кампанію.

Джеко в поточному сезоні відіграв 27 матчів, забивши 12 голів та віддавши сім гольових передач.