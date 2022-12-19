Італія

"Россонері" мають намір зберегти у своєму складі 25-річного футболіста.

Мілан веде переговори з Ісмаелем Беннасером щодо нової угоди, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, "россонері" готові продовжити контракт із 25-річним гравцем збірної Алжиру до 2027 року, збільшивши йому зарплату до 3,8 мільйонів євро за сезон.

Діючий договір Беннасера з Міланом розрахований до червня 2024 року.

У 15 матчах сезону Серії А на рахунку півзахисника 1 гол та 1 асист.