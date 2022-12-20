Італія

Швейцарський голкіпер може перебратись в Серію А.

Контракт Яна Зоммера з Боруссією М підходить до кінця влітку наступного року, тому він є ласим шматочком для багатьох клубів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, у гонитву за швейцарським голкіпером долучився представник Серії А — Інтер.

Зоммер у цьому сезоні відіграв 18 матчів, пропустивши 26 голів та зігравши п’ять матчів "на нуль".

Зазначимо, що футболіст також цікавить й Манчестер Юнайтед та Баварію, яка шукає заміну для Мануеля Ноєра.