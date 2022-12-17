Німеччина

Проте наразі не існує жодної конкретики з боку обох сторін.

Оскільки мюнхенській Баварії наразі в особі їж гравця Александера Нюбеля, орендованого французьким Монако, не вдається відшукати для себе гідний варіант заміни для основного голкіпера Мануеля Ноєра, який через перелом ноги під час катання на лижах вибув до завершення поточного сезону, то чинні чемпіони Німеччини вимушені розглядати й інші варіанти.

Зокрема, "Рекордмайстер" розглядає варіант із підписанням футболіста андалузької Севільї Яссіна Буну, щоправда за нього доведеться викласти не менше 20 млн євро, які запитує іспанський колектив.

Більш фінансово привабливою є опція з отриманням воротаря менхенгладбахської Боруссії Янна Зоммера, чинний контракт якого добігає кінця після завершення поточного сезону.

Футболіст, якому саме сьогодні, 17 грудня, виповнилось 34 роки, не має особливих особистих вимог до свого наступного клубу, тож представники Баварії найближчим часом планують провести з ним першу зустріч із питання можливого трансферу.

"Жеребці" сподіваються, що досвідчений гравець не залишить їх під час січневого трансферного вікна, проте Баварія хоче закрити питання голкіпера саме до 3 січня — дня повернення команди до роботи.

Зоммер у цьому сезоні відіграв 18 матчів, пропустивши 26 голів та зігравши п’ять матчів "на нуль".