Італія

Досвідчений тренер може повернутись до роботи.

Чемпіон АПЛ з Лестером, колишній наставник Челсі, Ювентуса та інших клубів Клаудіо Раньєрі може повернутись до роботи.

71-річний фахівець готовий очолити Кальярі, який безуспішно намагається повернутись з Серії Б у Серію А.

Фабіо Ліверані був звільнений цього тижня з клубу, який наразі посідає 14 сходинку у другому італійському дивізіоні.

Раньєрі вже погодив основні умови з керівництвом, і за декілька днів має підписати контракт до червня 2024 року.

Клаудіо повернеться туди, де фактично розпочинав свою професійну тренерську кар'єру 34 роки тому. З Кальярі він виграв Кубок Серії С, і у 1991 очолив Наполі.

Останнім його клубом був англійський Вотфорд, яким він без особливих успіхів керував протягом 14 ігор і був звільнений у січні 2022 року.