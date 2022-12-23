Італія

Клуб підпише кіпера Емполі.

Нещодавно тренерський штаб Мілана дізнався неприємну новину — Майк Меньян не допоможе команді протягом невизначеного часу.

Французький воротар продовжує відновлюватись від травми, а лікарі радять не форсувати процес, щоб реабілітація була успішна.

Це означає, що в січневе трансферне вікно "россонері" все ж мають знайти нового голкіпера, який би склав конкуренцію Чіпріану Тетерушану.

Їм має стати 26-річний воротар Емполі Гульєрмо Вікаріо. У цьому сезоні Вікаріо провів низку успішних поєдинків та є одним з найнадійніших у Серії А.

Також на це звернув увагу головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні, який запросив Вікаріо на збори у команду. Тож ціна питання переходу — 15 мільйонів євро.