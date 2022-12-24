Італія

Італійський колектив таким чином може залишитись осторонь перегонів за марокканцем.

Збірна Марокко на чемпіонаті світу-2022 в Катарі влаштувала приголомшливу серію виступів та була зупинена лише на стадії півфіналу національною командою Франції.

Проте чималий перелік виконавців "атласних левів" завдяки цьому турніру зуміли заробити собі вагоме місце в світовому футболі.

У цьому контексті ідеться також і про центрального півзахисника французького Анже Аззедіна Унахі, який був лідером своєї збірної на футбольному полі.

Італійський Наполі долучився до перегонів за право підписати 22-річного футболіста, проте, як повідомляє місцева преса, "південці" нікуди не квапитимуться під час зимового трансферного вікна, зробивши при цьому акцент на підсилення центральної ланки вже після завершення сезону.

Наразі найбільш нагальним питанням для Наполі є придбання флангового нападника Адами Траоре з Вулвергемттона.

У цьому сезоні Унахі відіграв уже 24 матчі.