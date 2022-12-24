Італія

Аргентинець хоче й надалі виступати за туринців.

Ще до чемпіонату світу було багато чуток про те, що Анхель Ді Марія може покинути Ювентус в найближче трансферне вікно.

Як стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, аргентинець хоче завершити цей сезон в складі туринців.

Крім того, повідомляється, що варіант відходу в січні навіть ніколи не розглядався. Ді Марія буде вирішувати майбутнє вже влітку.

Цього сезону Ді Марія провів на клубному рівні 10 матчів, у яких він забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ді Марія не буде завершувати міжнародну кар'єру