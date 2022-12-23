Аргентина

Аргентинець ще хоче пограти в збірній.

Новоспечений чемпіон світу Анхель Ді Марія передумав завершувати кар'єру у збірній Аргентини. Про це повідомляє Marca.

Перед Мундіалем Анхель прийняв рішення закінчити міжнародну кар'єру після турніру. Проте після перемоги на ЧС-2022 він передумав.

Нагадаємо, що у фіналі чемпіонату світу Ді Марія відзначився голом у ворота французів.

Цього сезону Ді Марія провів на клубному рівні 10 матчів, у яких він забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

Раніше ми писали, що Ді Марія — перший гравець збірної Аргентини, забивавший у фіналах чотирьох турнірів.