Італія

Аргентинець може продовжити кар'єру в Бразилії, ОАЕ чи МЛС.

Новоспечений чемпіон світу у складі Аргентини Анхель Ді Марія може залишити Ювентус після закінчення поточного сезону.

Як повідомляє Нікола Скіра, останніми днями Анхель отримав кілька пропозицій з Бразилії, ОАЕ та MLS, але вінгер планує залишитися в Ювентусі до кінця сезону.

Попри чутки про можливе продовження контракту, переговорів між Ювентусом та його агентом Піросанто поки немає.

Цього сезону Ді Марія провів на клубному рівні 10 матчів, у яких він забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

Раніше ми писали, що Ді Марія — перший гравець збірної Аргентини, забивавший у фіналах чотирьох турнірів.