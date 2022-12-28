Італія

Форвард має пропозиції від інших клубів, але бажає залишатись у Мілані.

Досвідчений боснійський нападник Едін Джеко проводить уже свій другий сезон у складі міланського Інтера, куди перейшов улітку 2021 року за скромні 2,8 млн євро.

Однак наразі 36-річний виконавець є основним футболістом своєї команди, що робить доволі цікавою ситуацію з його початково дворічною угодою.

Річ у тім, що "змії" зробили пропозицію продовжити відносини ще на один сезон із відчутним зменшенням заробітної платні, після чого Едін узяв певний час на ухвалення відповідального рішення.

Однак, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, навіть отримавши кілька пропозицій від представників інших країн, Джеко наразі більше схиляється до того, щоб продовжити контракт із своїм нинішнім клубом.

У поточному сезоні на рахунку боснійця 27 матчів, 12 голів та сім гольових передач.