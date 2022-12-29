Італія

Представник футболіста прокоментував чутки із поверненням гравця у Італію.

Жоао Сантуш, агент півзахисника Челсі Жоржиньйо підтвердив надходження пропозиції про продовження контракту та торкнувся можливості повернення гравця в Наполі.

Контракт 31-річного бразильця італійського походження закінчується з "синіми" в кінці цього сезону, що підштовхує клуб Прем'єр-ліги до дій. Напередодні січневого трансферного вікна Жоржиньйо пов’язували з різними клубами, причому всі команди, починаючи від Ньюкасла і закінчуючи Ювентусом, зацікавлені в переможці Євро-2020.

"Термін дії Жоржиньйо закінчується 30 червня, у нас є пропозиція продовження контракту, і ми віддамо пріоритет Челсі. Неаполь представляв наш дім в Італії, Джунтолі дуже цінує гравця, для нас це особливе місце.

Якби виник новий інтерес, ми були б раді, однак на даний момент Наполі не мав з нами жодних контактів".

Раніше Жоржиньо провів чотири з половиною роки своєї кар'єри в Неаполі, перейшовши в січні 2014 року з Верони за 9,5 мільйонів євро, а в липні 2018 року перебрався до Челсі за 57 мільйонів євро.

За час перебування в команді італо-бразилець провів 160 матчів у всіх турнірах і допоміг клубу виграти Кубок Італії та Суперкубок Італії.