Англія

Італієць прокоментував своє майбутнє.

Минулого місяця з'явилася інформація, що Барселона зацікавлена у послугах Жоржиньйо. Більше того, ще раніше сам футболіст начебто відмовився продовжувати контракт із Челсі.

Втім, 31-річний хавбек вирішив сам прокоментувати власне майбутнє.

"Звичайно, я хочу залишитися, я люблю Челсі. Справа у тому, що я не збираюся думати про це зараз.

Мені потрібно думати про перемогу в іграх, в інакшому випадку це проблема.

Я буду зосереджуватися на кожній наступній грі, а потім подивимося, що станеться. Але зараз я думаю про Челсі і намагаюся виграти з ним якомога більше. Зараз я думаю про матч проти Борнмута, який відбудеться 27 грудня" — передає слова італійського хавбека Talk Sport.

У нинішньому сезоні Жоржиньйо провів у складі "синіх" 19 матчів і забив 3 м'ячі. Його діюча угода з лондонських клубов розрахована до кінця червня 2023 року.

Нещодавно італієць зізнався, що не цікавився матчами чемпіонату світу-2022.

