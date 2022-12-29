Італія

Мексиканський голкіпер віднедавна став гравцем Салернітани.

Воротар Мексики Гільєрмо Очоа радий перейти в Серію А та розповів про свої цілі разом з Салернітаною.

37-річний гравець підписав шестимісячний контракт із командою з Кампанії, підписавши короткострокову угоду, яка містить опцію продовження ще на один рік. Цей переїзд дозволяє Очоа відчути смак життя в Італії на заході своєї кар'єри, оскільки раніше він провів час у Бельгії, Іспанії та Франції.

Виступаючи на прес-конференції, Очоа спочатку обговорив, чому він прийняв пропозицію Салернітани.

"Коли з'явилася можливість грати в Серії А, я не міг відмовити. Спортивний директор пояснив мені, що таке середньо- та довгостроковий проект Салернітани, і я одразу відчув, що це може бути цікаво.

У мене були інші варіанти продовжити свій шлях в інших країнах і національних лігах, але як тільки чемпіонат світу закінчився, я відчув бажання перейти до амбітного, цікавого проекту.

Я дуже радий бути тут, я привношу свій досвід у команду і сподіваюся, що зможу також зробити великий внесок на полі.

У Мексиці ми завжди стежили за Серією А. Я бував у Європі, але італійська ліга особлива і високого рівня.

Серед воротарів, які мене захоплюють, я не можу не згадати Палюку, Тольдо, Буффона. Я також хотів би відзначити нашого директора Де Санктіса, який був чудовим спортсменом.

Тепер у мене є іспанський паспорт, і мені стало простіше. У мене були інші можливості, однак були бюрократичні перешкоди, які не дозволили мені підписати контракт і почати важливу пригоду з топ-клубом".

Незалежно від моменту, позитивного чи негативного, граю чи ні, я завжди повинен бути професійним спортсменом, який поважає клуб, за який я виступаю. Саме завдяки цим моїм характеристикам я сподіваюся зіграти на своєму шостому чемпіонаті світу.

Потроху я буду вивчати італійську. В останні роки роль воротаря урізноманітнилася, ми більше беремо участь у підготовці і є невід’ємною частиною гри".