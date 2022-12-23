Італія

"Морські коники" офіційно оголосили про підписання нового воротаря.

Італійська Салернітана на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з мексиканським голкіпером Гільєрмо Очоа, який вкотре добре себе проявив на чемпіонаті світу.

Контракт із 37-річним голкіпером розрахований до 30 червня 2023 року з можливістю продовження. Футболіст виступатиме приєднався до колективу з Салерно на правах вільного агента і виступатиме за новий клуб із номером 13 на спині.

Нагадаємо, що Гільєрмо є вихованцем мексиканського клубу Америка з Мехіко. Саме там він і виступав з 2019 року після повернення з Європи.

На нашому континенті Очоа грав у складах Аяччо, Малаги, Гранади і Стандарда, тож до світу італійського футболу мексиканець зазирає вперше.

Наразі Салернітана посідає дванадцяте місце у Серії А.