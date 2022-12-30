Нова угода з молодим фулбеком буде розрахована до літа 2027 року.
Алесандро Дзанолі, getty images
30 грудня 2022, 12:20
Правий захисник Алесандро Дзанолі зв'яже своє майбутнє з Наполі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 22-річний італієць підпише з неаполітанцями новий довгостроковий контракт, який буде розрахований до літа 2027 року.
Нинішня угода Дзанолі з Наполі закінчується наприкінці цього сезону.
В поточній кампанії Алесандро провів на клубному рівні 21 хвилину в трьох матчах у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Дзанолі може перейти до Сампдорії, тоді як у зворотному напрямку, в Наполі, мав послідувати Бартош Берешинські.