Італія

Нова угода з молодим фулбеком буде розрахована до літа 2027 року.

Правий захисник Алесандро Дзанолі зв'яже своє майбутнє з Наполі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 22-річний італієць підпише з неаполітанцями новий довгостроковий контракт, який буде розрахований до літа 2027 року.

Нинішня угода Дзанолі з Наполі закінчується наприкінці цього сезону.

В поточній кампанії Алесандро провів на клубному рівні 21 хвилину в трьох матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Дзанолі може перейти до Сампдорії, тоді як у зворотному напрямку, в Наполі, мав послідувати Бартош Берешинські.