Італія

Контракт гравця добігає кінця вже влітку наступного року.

Хорватський нападник Йосип Брекало вирушив у власну подорож провідними європейськими чемпіонатами влітку 2016 року, коли його за 10 млн євро зі загребського Динамо викупив німецький Вольфсбург.

Однак заграти одразу в складі "вовків" у виконавця не вийшло, тому вже за пів року він грав у складі Штутгарта на правах оренди.

Лише через рік після того друга спроба закріпитись у колективі "зелено-білих" для Брекало завершилась удало, і в підсумку він і досі залишається догравати чинний контракт у Вольфсбургу, після минулорічної оренди в італійському Торіно.

Як стало відомо італійській пресі, 24-річний виконавець не буде продовжувати контракт із Вольфсбургом, тому наступного літа отримає статус вільного агента.

Саме тому вже під час зимового трансферного вікна, спочатку, Монца, а потім і Фіорентина розпочали перегони за право достроково досягти домовленість із гравцем щодо можливого переходу.

У цьому сезоні Йосип зіграв усього 10 матчів (2 гольові передачі), три з яких припали на його участь у національній збірній Хорватії під час Ліги націй УЄФА.