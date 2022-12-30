Італія

Захисник не поладнав із головним тренером.

Чи не більше за можливе призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера збірної Португалії, у Італії під час зимової частини сезону обговорюють конфлікт досвідченого португальського керманича Роми з нідерландським захисником Ріком Карсдорпом, через який футболіст під час зимового трансферного вікна ризикує залишити клуб.

Після нічиєї проти Сассуоло 9 листопада (1:1), головний тренер "вовків" безпосередньо звинуватив одного з футболістів у невдачі команди, яким потім виявився саме 27-річний виконавець.

"Він нас зрадив, бо в нього не було професійного та коректного ставлення до своїх одноклубників. Я сказав йому шукати собі нову команду в січні", — заявив тоді Жозе.

Цей випадок у роздягальні в подальшому прокоментував агент Карсдорпа Сальваторе Сівале.

"Ситуація дуже серйозна. Немає умов для того, щоб Карсдорп залишався в Римі, а вартість його можливого трансферу фактично знецінилась.

Коли персонаж рівня Моурінью говорить такі речі по відношенню до футболіста, який постраждав від нападу в аеропорту та кількох у соціальних мережах, довкола гравця створюється вороже середовище. Визначення футболіста "зрадником" — це серйозна справа, і клуб при цьому не зрушив із місця, щоб заспокоїти ситуацію.

Коли 40 чи 50 уболівальників з'являються під будинком гравця, щоб примусити його залишити команду, не має значення, вимовляв Моурінью його ім'я чи ні. Важливо те, що зробив клуб, щоб захистити його.

Карсдорп готовий поважати його контракт із Ромою, якщо будуть створені умови безпеки для нього та його родини. Йому зараз трохи легше, але він пережив важкі часи.

Це не перший випадок, коли Моурінью нападає на членів команди, щоб відвернути увагу від інших проблем у клубі. Рік образився, але я вважаю ймовірним, що, якщо тренер вибачиться, гравець прийме його вибачення.

Проблема клубу в тому, що є тренер, який не просить вибачення, не поважає організацію чи її правління, тому самі здогадається, чи відчуває він себе зобов’язаним поважати футболіста.

Тепер усі зацікавлені клуби знають про цю ситуацію та розуміють, що Рома зобов’язана продати Карсдорпа. Цей випадок змінив вартість футболіста на ринку, що також іде не на користь клубу", — заявив представник футболіста.

Карсдорп у цьому сезоні відіграв 11 матчів (684 хвилини).