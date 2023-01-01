Італія

Туринці не вели з бразильцем жодних переговорів щодо продовження чинної угоди.

Поточний контракт лівого захисника Алекса Сандро з туринським Ювентусом спливає влітку 2023 року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, очікується, що 31-річний бразилець залишить "стару синьйору" наприкінці поточного сезону на правах вільного агента.

За інформацією джерела, Ювентус має право пролонгації чинної угоди з Алексом Сандро ще на один рік, але жодних переговорів не ведеться і поки не планується.

Цього сезону Алекс Сандро провів за Ювентус 17 поєдинків, у яких він віддав одну результативну передачу.