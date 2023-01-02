Італія

Бергамаски готуються до відходу Гасперіні.

Аталанта спробує запросити Доменіко Тедеско в тому випадку, якщо Джан Пьєро Гасперіні залишить команду, повідомляє портал TuttoMercatoWeb.

Очікується, що якщо бергамаски не потраплять до єврокубкової зони, то тренер може залишити команду влітку.

Поточна угода між Аталантою та Джан Пьєро Гасперіні діє до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Доменіко Тедеско був звільнений з РБ Лейпциг після нищівної поразки від Шахтаря в Лізі чемпіонів.