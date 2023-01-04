Італія

Чемпіонат Італії повертається!

В Італії вирішили не розтягувати задоволення і провести весь перший "посткатарівський" тур чемпіонату в один день — четвертого січня! Добре, що матчі хоч більш-менш розбиті по часу...

Головна родзинка середи не тільки на Апенінах, але й в усьому світовому футболі — битва на Джузеппе Меацца, в якій зійдуться Інтер і Наполі. Команда, яку перед сезоном називали головним претендентом на титул, зійдеться з командою, яка є ним прямо зараз. До слова, от вам і буде відповідь на питання "як чемпіонат світу вплине на команду Спаллетті?"

Та все ж любителі Кальчо скуштують ще багато смачних страв. Яких саме — читайте у нашому меню.

Зауважимо, що пряма трансляція усіх поєдинків Серії А відбудеться на MEGOGO.

САЛЕРНІТАНА — МІЛАН

СЕРЕДА, 4 СІЧНЯ, 13:30. САЛЕРНО, СТАДІО АРЕКІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНЧЕСКО ФУРНО

Гільєрмо Очоа повертається до європейського футболу! Він, звісно, як 29 лютого — з'являється раз на 4 роки, але цього разу календар виявився трошки дивним. Приблизно як і сам календар цього сезону, так.

Мілан — одна з команд, які, мабуть, були щиро раді паузі на Мундіаль. Кадрові втрати команди Піолі перед перервою були страшенними. Мусимо визнати, що попри повернення таких "мастодонтів" як Калабрія далеко не всі за півтора місяці одужали (наприклад, Меньяна на воротах так і не буде, колумбійський голкіпер Девіс Васкес вже майже перебрався, а Спортьєлло очікується влітку), а до того ж у команди є і нові неприємності. Хоч і ненадовго, але вилетів Мессіас, також у розпорядженні Піолі зараз нема Крунича та Ребича...

"Морські коники" у першій половині сезону були чи не найцікавішою і при тому найбільш не стабільною командою. Дивовижний матч проти Юве у команди з півдня Італії міг стояти поруч із "сухими" розгромними поразками від Сассуоло та Монци. Колектив Давіде Ніколи забив більше, ніж, наприклад, Рома, але при цьому традиційно не дуже надійно грав в обороні. І вищезгаданий мексиканський воротар точно добре впишеться до такої команди-веселки.

До речі, ходять чутки про приїзд до Салерно Іско. Навіть у його нинішньому стані — це буде підсилення майже на рівні трансферу Рібері.

Орієнтовні склади:

Салернітана: Очоа — Брон, Данілюк, Фасіо — Самбія, Кулібалі, Вільєна, Брадаріч — Бохінен — Діа, Пьйонтек

Мілан: Татарушану — Калабрія, Калюлю, Томорі, Тео Ернандес — Беннасер, Тоналі — Салемакерс, Браім Діас, Леау — Жиру

Не зіграють: Сепе, Маджоре, Маццоккі (травми), Кандрева (дискваліфікація) — Меньян, Флоренці, Балло-Туре, Крунич, Ребич, Мессіас, Ібрагімович (травми)

ПРОГНОЗ 0:3

СПЕЦІЯ — АТАЛАНТА

СЕРЕДА, 4 СІЧНЯ, 15:30. СПЕЦІЯ, СТАДІО АЛЬБЕРТО ПІККО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО ДЖУА

Не дивлячись на наш заголовок, на полі ми битву гравців збірної України побачимо навряд. Обійми перед грою і якесь спільне фото — це одне, а от одночасне знаходження на зеленому газоні під час матчу...

Коваленко, який перебуває у Спеції досі лиш в оренді з Аталанти, лише нещодавно відновився від травми і встиг взяти участь хіба у контрольних поєдинках "орлят". Про Маліновського Гасперіні говорить прямо і відверто: розрахунку на нього нема. Навіть така притаманна Русланові роль джокера відтепер може довірятися йому дуже умовно.

Що ж до самої гри, то бергамаски вкотре стоять перед іспитом. Якщо у минулих сезонах вони брали грою, то на початку нинішнього — результатом. Втрата обох "компонентів" уже точно позбавить Джан П'єро роботи. Символічно нелогічно, якщо Маліновський піде саме синхронно з ним...

Спеція — команда, яка стабільно не вражає. Ми постійно бачимо її у Серії А, але вона грає виключно погано, від сезону до сезону. У період з 2012 по 2020 роки таке враження складалося про львівські Карпати в УПЛ — вибачте вже за подібне порівняння.

Хай навіть тяжко і не дуже красиво, та "Богиня" своє візьме. Принаймні, інше точно не випливатиме з логіки.

Орієнтовні склади:

Спеція: Зут — Кальдара, Ківьйор, Ніколау — Хольм, Бурабія, Ампаду, Бастоні, Моутінью — Г'яссі, Нзола

Аталанта: Спортьєлло — Толой, Паломіно, Скалвіні — Мехле, Де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс — Лукман, Гейлунд

Не зіграють: Драговскі — Муссо, Демірал, Гатебур (всі — травми та пошкодження)

ПРОГНОЗ 0:1

РОМА — БОЛОНЬЯ

СЕРЕДА, 4 СІЧНЯ? 17:30. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЬБЕРТО САНТОРО

Перший офіційний матч Болоньї після смерті Сініші Міхайловича. Абсолютно всі гравці "россоблу" встигли попрацювати під його керівництвом. Багато хто — не один рік.

Світ просякнутий символізмом. Цей перший поєдинок пройде у Римі — місті, в якому ця легендарна людина померла і де її поховали. А суперником Болоньї стане перший закордонний (і перший італійський) клуб Міхайловича. Який, щоправда, він ніколи не згадував із теплотою, а натомість став легендою Лаціо...

Якщо команда з Емільї-Романьї гратиме у пам'ять про свого екс-тренера, то психологічний стан Роми оцінити важко. Постійні чутки про відхід Жозе Моурінью то до однієї, то до іншої збірної не можуть залишатися без уваги гравців.

Багато з них, як от Ель-Шаараві та Абрагам, відкрито висловлюють сподівання на продовження роботи з нинішнім тренером, але якщо у перших же турах після паузи "джалороссі" будуть буксувати — принциповість керівництво може вщухнути. Заробити гроші на сеу Жозе, а не платити йому величезні гроші за розірвання контракту потім — прояв вищої геніальності. Леві приїздитиме до керівництва римлян на спеціальні уроки бізнесу.

Якщо ж бути максимально серйозним, то прогнозуємо нелегку і вирвану, та все ж перемогу господарів головної арени Італії.

Орієнтовні склади:

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєз — Челік, Матич, Пеллегріні, Спінаццола — Дібала, Дзаньоло — Абрагам

Болонья: Скорупські — Пош, Сумаоро, Лукумі, Лікоянніс — Медель, Домінгес — Орсоліні, Фергюсон, Соріано — Арнаутович

Не зіграють: Вейналдум, Дарбо — Де Сільверстрі, Зіркзее Боніфацці, Барроу (всі — травми)

ПРОГНОЗ 1:0

ІНТЕР — НАПОЛІ

СЕРЕДА, 4 СІЧНЯ, 21:45. МІЛАН, САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОДЗА

Беззаперечно, гра номер 1 в усьому турі. І як ми зазначили вище: команда, яка на думку великої кількості людей за всіма канонами мала брати Скудетто зустрінеться проти справжньої казки.

"Партенопеї", що дуже важливо, підходять до вирішальної фази без кадрових втрат. На відміну, наприклад, від Мілану. Видужав навіть Ррахмані, хоча у цьому матчі більше очікується вихід на поле екс-"інтеріста" Жезуса. "Нерадзуррі" ж не можуть розраховувати на Марцело Брозовича, та із сусідами по "столиці моди" ситуацію теж не порівняти. Готовий навіть Лукаку!

Сімоне Індзагі в принципі не любить грати першим номером. Вільний простір і контратаки — ось що є стихією його команд. І Наполі, коли заграється, цей вільний простір може дати. Але цей же Наполі у матчах проти собі рівних можу зубами вчепитися у поле і відстоювати те, що має — як приклад гра з Міланом на цьому ж стадіоні.

Це може вийти як спектакль на мільйон, та і хороше снодійне перед сном. Але це точно буде класика Кальчо.

Наш прогноз — Наполі переможе. І тим самим затведить, що страждати чимось дивним цього разу не буде. Гандикап дуже великий, аби його безвольно втрачати.

Орієнтовні склади:

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дамфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро Мартінес, Лукаку

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Кім Мін Дже, Жезус, Маріу Руї — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія

Не зіграють: Брозович (травма)

Під питанням: Де Врей (тільки відновився), Мхітарян (невеличке ушкодження у товариському матчі)

ПРОГНОЗ 1:2







Сампдорія провела жахливу літньо-осінню частину сезону, і зміна Марко Джампаоло на Деяна Станковича глобально ситуацію не покращила. Зараз її покликаний допомогти змінити ще й центральний оборонець Брем Нейтінк із Удінезе, але очевидно, що цього замало.

Сассуоло погано завершив першу частину сезону, проте у цьому матчі ми віддамо перевагу саме команді Алессіо Діонізі.

ПРОГНОЗ 2:1

Верона — єдина команда, чиє становище ще гірше, ніж у Сампдорії. Очевидно, що у січні на команду чекає підсилення — чутки ходять і про повернення з Туреччини Фабіо Боріні, і про Санабрію зі стану найближчих суперників, і навіть про Іско. Поки ж Верона тільки зробила трюк у найкращих традиціях УПЛ — змінила тренера через... відсутність ліцензії! Тобто формально змінило, бо знаємо ми такі кейси.

Торіно ж належить до числа тих команд, які розташовані нижче за своє законне місце. За грою "бики" точно не дев'яті, проте колектив Івана Юрича дуже часто підводить реалізація. Та навряд "елліни" настільки видозмінилися, що господарі туринського стадіону відчують проти них проблеми.

ПРОГНОЗ 2:0

Ще одна невиразна команда (скільки ж їх!) проти однієї з найцікавіших. Щоцікаво, саме перші до гри підходять вже з кадровим підсиленням у кишені — мова про хавбека Фіорентини Юссефа Малеха.

Лаціо після перерви важливо не збавляти оберти і доводити справедливість свого місця у четвірці. Для цього команді Саррі потрібна не тільки робота на тренуваннях, але й робота клубу на трансферному ринку. Позиція лівого захисника досі порожня, а запасного варіанту "бокс-ту-бокса" на випадок довгоочікуваного продажу Мілінковича-Савича досі не видно.

Та навряд всі ці розклади вплинуть у конкретному матчі. Наш прогноз — впевнена перемога гостей.

ПРОГНОЗ 0:3

За час паузи у Ювентуса змінилося керівництво (власне, це тема окремої розмови), але не змінився тренер і не змінилися проблеми. Одна з них від тренера точно не залежить — травми. Наприклад, Душан Влахович точно не зіграє у Кремоні, а Поль Погба зайнятий поїздками на фінал чемпіонату світу та на зимові курорти. Запевняє, що на лижах не катається, але віриться важко...

Натомість, вже має зіграти Федеріко К'єза. І що би там не було, у матчі проти "тигрів" на "зебр" точно має чекати успіх. Команда Массіміліано Альвіні у першій частині сезону виглядала чи не найменш перспективно з усіх (за індивідуальною майстерністю це гірше, ніж Верона та Самдорія), а її алленаторе — відвертим профаном для рівня Серії А.

ПРОГНОЗ 0:2

Команда, якій терміново треба покращувати становище, проти команди, яка була в аналогічній ситуації після перших турів. Заради справедливості скажемо, що під кінець осінньої частини "фіалки" нарешті почали розквітати, але для повного виправлення картини цього було замало.

Що ми точно побачимо, так це протистояння двох команд, які люблять і вміють грати у футбол. Раффаеле Палладіно Монца "підвищила" схоже саме за це. Результативну нічию (до слова, єдину мирову у турі) ми й очікуємо.

ПРОГНОЗ 2:2

Удінезе після мегавдалого старту і мільйоном епітетів на свою адресу відверто здав. Команда Андреа Соттіла не перемагала в останніх семи матчах Серії А перед перервою, а якщо говорити про всі турніри — в останніх восьми. Агресія та атакувальні потуги "б'янконері" зходили нанівець із кожним туром.

Емполі ж поки зберігає свого найяскравішого гравця — лівого оборонця Фабіано Парізі. Попри великий інтерес з боку Лаціо, Ювентуса та Фіорентини футболіст залишається у розпорядженні Паоло Дзанетті. Та все ж "фріульці" мають розпочати Новий рік із довгоочікуваної перемоги. І якщо раптом хтось обере до перегляду саме цей матч, а не Інтер — Наполі, то він навряд пожалкує у підсумку.

ПРОГНОЗ 3:2

Турнірна таблиця