Досвідчений воротар може опинитись у Серії B.
Сальваторе Сірігу, Getty Images
04 січня 2023, 07:45
За підсумками попереднього розіграшу італійської Серії A сардинській Кальярі посів 18 місце, що означало для нього продовження виступів у другому за силою дивізіоні.
Новий футбольний рік для "острів’ян" у підсумку розпочався не надто вдало, і наразі вони загрузли в середині турнірної таблиці, відстаючи від лідера вже на 14 пунктів.
Ліквідація цієї дистанції найближчим часом стане головним завданням команди Клаудіо Раньєрі, задля чого вона запланувала потужну трансферну кампанію в січні.
Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, першим підписанням Кальярі в цей період може стати досвідчений воротар Наполі Сальваторе Сірігу.
35-річний виконавець перебрався до Неаполя з Дженоа на початку поточного футбольного року, однак у ролі другого голкіпера так і не отримав ще жодної хвилини ігрового часу.
У минулому сезоні Сірігу відіграв 37 матчів, пропустивши 59 голів та 10 разів зігравши "на нуль".