Італія

Досвідчений воротар може опинитись у Серії B.

За підсумками попереднього розіграшу італійської Серії A сардинській Кальярі посів 18 місце, що означало для нього продовження виступів у другому за силою дивізіоні.

Новий футбольний рік для "острів’ян" у підсумку розпочався не надто вдало, і наразі вони загрузли в середині турнірної таблиці, відстаючи від лідера вже на 14 пунктів.

Ліквідація цієї дистанції найближчим часом стане головним завданням команди Клаудіо Раньєрі, задля чого вона запланувала потужну трансферну кампанію в січні.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, першим підписанням Кальярі в цей період може стати досвідчений воротар Наполі Сальваторе Сірігу.

35-річний виконавець перебрався до Неаполя з Дженоа на початку поточного футбольного року, однак у ролі другого голкіпера так і не отримав ще жодної хвилини ігрового часу.

У минулому сезоні Сірігу відіграв 37 матчів, пропустивши 59 голів та 10 разів зігравши "на нуль".