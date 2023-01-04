Італія

"Ніндзя" прагне знову закохувати в себе Італію.

На самому початку своєї кар’єри професійного футболіста бельгійський півзахисник Раджа Наїнгголан зробив правильний крок, обравши П’яченцу в якості завершального етапу підготовки на рівні академії.

Після отримання футбольних знань виконавець почергово грав у складі сардинського Кальярі, Роми та міланського Інтера, але зрештою вирішив повернутись на батьківщину — до Антверпена.

Однак запальний та неоднозначний характер Раджі зрештою дав про себе знати, і вже за кілька місяців після трансферу він був відсторонений від роботи з основною командою.

Після того розпочався тривалий процес реабілітації репутації футболіста, який зрештою так ні до чого й не призвів — Наїнгголан упевнений у власній потребі змінити місце роботи, чим і займатиметься впродовж поточного зимового трансферного вікна.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Раджа наразі прагне до повернення до Кальярі, проте сардинці наразі представляють лише середину таблиці другого дивізіону власної країни.

Незважаючи на цей факт, бельгієць, який за 18 матчів поточного сезону забив три голи та віддав дві гольові передачі, веде перемовини з керівництвом італійського клубу щодо можливого обміну.