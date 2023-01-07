Італія

Football.ua розповідає про негаразди туринців.

Якщо 2022 рік приніс низку розчарувань для Ювентуса, який вперше за десятиліття завершив сезон без трофея, то 2023 рік може бути ще гіршим.

"Бьянконері" збираються відновити італійський чемпіонат зі змішаними почуттями.

Перед перервою на чемпіонат світу Ювентус піднявся на третє місце в Серії А після шести перемог поспіль, відстаючи на два очки від Мілана та на 10 від вражаючого Наполі.

Однак вболівальників і клуб хвилюють не результати. Те, що сталося — і ще має статися — відбувається поза полем.

Ювентус зіткнувся з кількома розслідуваннями з боку прокуратури в Турині, Федеральної ради Італії, а також УЄФА.

"За останні 15 років лише Кальчополі (скандал 2006) був таким гучним, як цей. Тоді на нас напали з усіх боків — цього разу ми все створили самі", — сказав колишній головний фінансовий директор Стефано Бертола у липні 2021-го року, якого підслуховували під час розмови зі спортивним директором Федеріко Керубіні.

28 жовтня 2022 року повний склад ради директорів Ювентуса пішов у відставку, серед 10 членів – президент Андреа Аньєллі та віце-президент Павел Недвед. Після 12 років і дев'яти послідовних чемпіонських титулів, п'яти Кубків Італії, п'яти Суперкубків Італії та п'яти послідовних чемпіонських титулів у жіночій лізі найуспішніший президент Ювентуса був змушений піти у відставку.

Під час його правління клуб також урочисто відкрив JStadium, JMedical і JMuseum, усі вони є найсучаснішими активами. Не можна сказати, що він не досяг успіху.

Але наявність лише срібних медалей у Європі, відзначена поразками у фіналах Ліги чемпіонів у 2015 і 2017 роках і підписанням Кріштіану Роналду в серпні 2018 року, підштовхнула Ювентус до прірви, яка повністю розкрилася після спалаху Covid.

У вересні 2018 року, незабаром після оголошення Роналду, Ювентус коштував 1,7 мільярда євро. Сьогодні, незважаючи на рекапіталізацію в 300 і 400 мільйонів євро в грудні 2019 і грудні 2021 року, клуб коштує лише 700 мільйонів євро.

Ювентус стикається з юридичними та спортивними звинуваченнями у фінансових порушеннях і неправдивій бухгалтерській звітності, створеній для того, щоб прикрасити свої бухгалтерські звіти, які сильно постраждали від пандемії. Будучи зареєстрованим на біржі, Ювентус зобов'язаний показувати всі свої фінансові операції, чого, як стверджують слідчі органи, вони не робили.

Державні та федеральні прокурори ведуть розслідування в різних напрямках.

Прокуратура Турину почала розслідування Prisma в травні 2021 року — 14 000 сторінок прослуховування, підслуховування, електронних документів і звітів, згідно з твердженнями, містять докази кількох випадків неправдивого обліку за 2018-19 по 2020-2021 роки, фіксується шляхом штучних прибутків від клубних трансферів або позик і фіктивних заощаджень від скорочення зарплат гравців.

Клубу як організації та 12 його топ-представникам, включаючи колишнього футбольного директора Фабіо Паратічі та юридичного радника Чезаре Габазіо, висунули звинувачення. Їх звинувачують у всіх або деяких із наступних чотирьох пунктів: маніпулювання ринком, розкриття неправдивої корпоративної інформації, підроблені рахунки-фактури та перешкоджання наглядовому органу виконувати свої обов’язки.

Перший рядок стосується штучних прибутків. Клуб купує гравця за 50 мільйонів у 2022 році та поступово списує початкову вартість протягом кількох років. Якщо клуб продасть його за 50 мільйонів у 2026 році, ця сума може бути повністю закладена в бюджет на цей рік. Саме тут відбувається приріст капіталу; у 2026 році клуб уже списав цю вартість, але він закладає в бюджет повну суму, за яку продає його.

Туринська прокуратура та Consob – орган нагляду за всіма італійськими компаніями, зареєстрованими на фондовій біржі – виявили 156 мільйонів євро штучного прибутку з 2018-19 по 2020-2021 роки та 60 мільйонів євро у 2021-2022 роках в результаті 22 підозрілих операцій.

Слідчі стверджують, що всі в Ювентусі знали, що відбувається.

Також були так звані дзеркальні операції, обміни гравців без сплати грошей. Найбільш резонансним є обмін Артура та Міралема П'яніча з Барселоною у 2020 році, коли обидва гравці були оцінені в 75 мільйонів євро — величезний приріст капіталу для Ювентуса, який купив півзахисника Боснії та Герцеговини у 2016 році.

В офісі Керубіні вилучили так звану "Чорну книгу ФП (Фабіо Паратічі)". Вона нібито містить багато підозрілих трансферних операцій, які також стосуються менш важливих гравців, здійснених колишнім виконавчим директором футбольного клуба Ювентус. У ньому нинішній спортивний директор пише про "надмірне використання приросту капіталу".

Другий напрямок розслідування стосується фіктивних заощаджень від скорочень зарплати гравцям, яких ніколи не було.

Дві операції були проведені в 2019-20 та 2020-21 роках; у другій брали участь 17 гравців, і зараз вони під особливо пильною увагою. Зіштовхнувшись з проблемами ліквідності, клуб попросив гравців відмовитися від чотиримісячної зарплати та офіційно повідомив про заощадження у розмірі 90 мільйонів євро.

Вони не сказали, що гравці відмовляться від зарплатні лише одного місяця, тоді як інші три будуть виплачені пізніше, як бонуси для тих, хто залишиться, і як стимули покинути клуб для тих, хто піде. Ці угоди містяться в приватних листах, які Ювентус офіційно не реєстрував і котрі були вилучені в юридичній фірмі Федеріко Рестано в Турині.

Ювентус зобов'язався виплатити цю зарплату, а у своїх звітах повідомив про заощадження 90 мільйонів євро. Насправді мало бути лише 22.

Роналду покинув Ювентус у серпні 2021 року і так і не отримав свої виплати. Згідно з документами Кріштіану Роналду, Ювентус все ще винен йому 19,9 млн євро.

Габазіо та Керубіні посилаються на це під час розмови в ресторані в Турині: "(Цей документ) не повинен існувати. (…) Інакше нам довелося б здійснити фальшиву транзакцію". 4 листопада 2022 року адвокати Роналду запросили доступ до всіх процесуальних документів. Форвард Португалії хоче повернути свої гроші.

Колишнього захисника та капітана Ювентуса Джорджіо Кьєлліні, який перейшов у Лос-Анджелес у червні 2022 року, допитали на цю тему 4 квітня.

"У сезоні 2019-20 я розмовляв зі своїми одноклубниками, щоб вони задовольнили прохання клубу", — сказав К’єлліні. "Ми вирішили відмовитися від чотирьох місяців нашої зарплати, ґрунтуючись на обіцянці, що деякі з них будуть виплачені після відновлення футболу. Ми були впевнені, що отримаємо їх три місяці пізніше, наступного року або протягом кількох років, а ті, хто вирішив піти, отримають конкретні суми. Ми всі знали, що в пресрелізі буде зазначено щось інше, ніж наша домовленість".

Розслідування Prisma також викликало резонанс у федерального прокурора. Незважаючи на те, що у квітні 2022 року з Ювентуса та низки інших клубів було знято звинувачення у штучному прибутку, 22 грудня знову вони знову були висунуті. Федеральний прокурор виявив "організовану систему і схему бюджетного планування для придбання гравців не з технічних причин, а для штучного удару по економічних цілях".

Ювентус та їхні партнери мали б трансфери гравців за завищеними цінами через стосунки Паратічі з іншими керівниками. Мовляв, вони робили один одному послуги, чекаючи послуги у відповідь. Мануель Локателлі перейшов із Сассуоло в Ювентус у 2021 році у дворічну оренду із зобов’язанням викупу, незважаючи на те, що Арсенал запропонував купити його негайно за більшу суму, ніж "б’янконері". Деян Кулусевскі перейшов з Аталанти в Ювентус у 2020 році за 44 мільйони євро.

Лінія розслідування щодо скорочення зарплати гравців все ще знаходиться на столі FIGC.

Крім того, УЄФА почала своє розслідування в грудні. Щоб взяти участь у європейських змаганнях, кожному клубу потрібна клубна ліцензія УЄФА від національної асоціації. Якщо звинувачення підтвердяться, Ювентус отримає своє завдяки фінансовим порушенням.

У серпні "бьянконері" підписали мирову угоду з УЄФА, що дозволяє їм виплатити 3,5 мільйона євро (15% від початкових 22 мільйонів), щоб покрити свої проблеми з балансом між 2019 і 2022 роками, за умови, що вони вирівняють дисбаланс до 2025 року.

Якщо цього не станеться, УЄФА заявляє, що залишає за собою право вжити будь-які юридичні кроки, які вважатимуться за необхідні.

Крім того, Ювентус, Барселона і Реал все ще стикаються з дисциплінарними провадженнями за потенційне порушення правової бази УЄФА у зв'язку з проектом Європейської Суперліги. Це не має нічого спільного з розслідуванням Prisma, але може призвести до додаткових фінансових санкцій для трьох залучених клубів.

Мадридський Реал, Ювентус і Барселона заявили, що продовжать плани щодо створення Європейської Суперліги.

Ювентусу та його представникам загрожує низка покарань. Їм можуть загрожувати великі штрафи, а також відрахування балів за неправдиві відомості про компанію та маніпулювання ринком.

Але що станеться, якби нові докази продемонстрували, що їхній штучний приріст капіталу був вирішальним для вступу до ліги? Порушення в роботі, ймовірно, каратимуться штрафами та обмеженнями для їхніх представників, плюс віднімання очок або навіть пониження в класі. Якщо це здається віддаленою можливістю, її не слід виключати.

Якщо УЄФА доведе, що вони порушили фінансовий фейр-плей, щоб отримати ліцензію, Ювентус може зіткнутися з покараннями, аж до виключення з європейських турнірів.

Ювентус заперечує будь-які правопорушення. Вони вказують на те, що федеральним прокурором було скасовано дозвіл на їхні звинувачення у штучному прибутку як доказ їх правильної поведінки.

Клуб також стверджує — хоча приватні листи з гравцями стверджують протилежне — що вони не гарантували будь-яких відкладених платежів. Здається, що К’єлліні з цим не згоден.

Власники клубу призначили Джанлуку Ферреро та Мауріціо Сканавіно, двох найвідданіших співробітників Elkann, новим президентом і генеральним менеджером. Вони очолять раду директорів із п'яти осіб, яка почне працювати 18 січня, і завданням якої буде захистити клуб на всіх фронтах.

Незважаючи на те, що багато хто вимагав цього, до ради не буде включено улюбленця місцевих шанувальників Алессандро дель П'єро.

Спортивний директор Керубіні і Массіміліано Аллегрі відповідатимуть за те, що відбувається з ігрової точок зору. Їх завдання полягає в тому, щоб тримати гравців разом, а фінансові проблеми подалі від роздягальні.

Але що сталося б, якби Ювентус не зміг здобути кваліфікацію до Ліги чемпіонів, фінансово важливішу, ніж будь-коли до того?

Чи це означало б і їхній кінець?

Ми побачимо, що станеться на полі – і особливо поза ним, – але 2023 рік, рік, коли родині Аньєллі виповнюється 100 років, почався з багатьох небажаних подій для "бьянконері".

Матеріали BBC