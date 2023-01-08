Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії A, що відбувся 7 січня 2023, 22:00.

Міланський Інтер напередодні мав завітати в гості до Монци в рамках національної першості, перебуваючи на гребні успіхів у трьох матчах поспіль до цього.

Однак цей виїзд залишив "зміям" виключно негативні емоції, хоча й їм удалось швидко відкрити рахунок у грі зусиллями Маттео Дарміана.

Проте майже одразу після того Чуррія повернув рівновагу на табло, але Лаутаро Мартінес усе ж таки схилив шальки терезів на користь своєї команди ще до перерви.

На другий тайм Інтер вийшов із бажанням утримувати рахунок на свою користь за будь-яку ціну, і зрештою догрався до прикрого автоголу вже в компенсований час.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Монца — Інтер в 17 турі італійської Серії A:

Монца — Інтер 2:2

Голи: Чуррія, 11, Думфріс, 90+3 — Дарміан, 10, Мартінес, 22

Монца: Ді Грегоріо — Марлон (Кальдірола, 46), Марі, Іццо, Брінделлі (Кольпані, 73), Аугусто — Мачін (Раноккія, 66), Пессіна, Чуррія, Дані Мота — Петанья (Гюстк'єр, 66).

Інтер: Онана — Бастоні, Ачербі, Шкріньяр, Дімарко (Госенс, 80), Дарміан (Думфріс, 80) — Мхітарян, Чалханоглу (Асллані, 55), Барелла (Гальярдіні, 63) — Джеко (Лукаку, 55), Мартінес.

Попередження: Мхітарян.