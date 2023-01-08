Італія

Керманич Інтера прокоментував утрату очок.

Міланський Інтер напередодні вперше в сезоні італійської Серії A розписав мирову, зігравши з рахунком 2:2 на полі Монци.

Монца — Інтер 2:2 Відео голів та огляд матчу 07.01.2023

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував уже шосту втрату очок його командою в цьому футбольному році.

"У команди є великий гнів та розчарування: після п'яти років використання VAR на матчах, наш гол, який міг завершити гру, було скасовано з незрозумілих причин. Це серйозна помилка, яка забрала два очки.

Гравці Монци чіпляють один одного й опиняються на траві. Із цим голом ми б безумовно перемогли. Є багато розчарувань, але, на жаль, такий футбол.

Після перемог над Аталантою та Наполі, ця нічия сповільнює наш рух, але не збиває з ніг остаточно. Ми повинні бути сильнішими. Сильнішими за те те, що я бачив сьогодні. Ми, безумовно, повинні були краще підібрати м’ячі й краще захищатись у штрафному майданчику.

Ми — це Інтер, і тому завжди повинні прагнути до максимуму. Ця нічия перериває чудову серію, що стало для нас несподіванкою. Марно щось рахувати в таблиці й дивитися на суперників. Ми йдемо матч за матчем

Ромелу Лукаку втратив три місяці через травму, тому йому непросто ввійти в певні матчі. І йому, і іншим гравцям, які повернулися з чемпіонату світу, потрібно багато працювати над собою.

Часу обмаль, але ми повинні покращити результати всіх наших майбутніх матчів, нам потрібні всі гравці та всі очки, що будуть досяжними", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє домашній матч проти Верони.