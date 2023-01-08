Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 17 туру чемпіонату Італії, що відбувся 8 січня 2023, 16:00.

У рамках 17-го туру італійської Серії А Лаціо упустив перемогу над Емполі, зігравши внічию з рахунком 2:2.

Підопічні Мауріціо Саррі протягом зустрічі мали перевагу у два м'ячі, але в заключному відрізку матчу гостям вдалося відіграти відставання та врятувати для себе нічийний результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Емполі в 17 турі Серії А-2022/23:

Лаціо — Емполі 2:2

Голи: Феліпе Андерсон 2, Дзакканьї 54 — Капуто 83, Марін 90+4

Лаціо: Проведель, Лаццарі (Хюсай 70), Казале, А. Романьолі, Марушич, Катальді (Весіно 70), Луїс Альберто (Башич 87), С. Мілінковіч-Савіч, Феліпе Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї (Педро 60)

Емполі: Вікаріо, Стояновіч (Ебуехі 68), Ісмаїлі, Луперто, Парізі, Марін, Грассі (Бандінеллі 56), Фацціні (Байрамі 76), Бальданці (Камбіагі 56), Капуто, Сатріано (П'яца 68)

Попередження: Лаццарі, А. Романьолі, Педро, Весіно — Бандінеллі