Італія

Лідер чемпіонату Італії реабілітувався за поразку від Інтера в минулому турі.

У рамках 17 туру італійської Серії А Сампдорія приймала на своєму полі Наполі, який є лідером турнірної таблиці.

У минулому турі підопічні Лучано Спалетті перервали свою успішну серію і поступилися міланському Інтеру, проте вже цими вихідними їм вдалося реабілітуватися в гостьовій зустрічі.

Гравці Наполі скористалися чисельною перевагою, яка стала можливою завдяки вилученню Томаса Рінкона на 39-й хвилині, та здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Спочатку на 19-й хвилині Віктор Осімген відкрив рахунок у матчі, а під завісу поєдинку Еліф Ельмас закріпив перевагу неаполітанців завдяки реалізованому пенальті.

Сампдорія — Наполі 0:2

Голи: Осімген, 19, Ельмас, 82 (пен.)

Сампдорія: Аудеро, Мурру, Нюйтінк, Мурільо (Дзанолі 46), Верре (Вільяр 54), Ауджелло, Вієйра (Паолетті, 83), Рінкон, Леріс, Ламмерс (Монтеваго, 83), Габб'ядіні (Джурічич 46)

Наполі: Мерет, Руй, Жезус, Кім Мін Чже (Ррахмані 46), Ді Лоренцо, Замбо-Ангісса (Ндомбеле 66), Лоботка, Ельмас (Распадорі, 87), Кварацхелія (Зелінські 63), Осімген, Політано (Лосано 63)

Вилучення: Рінкон, 39 (Сампдорія)

На 6-й хвилині Політано (Наполі) не реалізував пенальті