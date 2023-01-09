Дивіться відео найкращих моментів матчу 17 туру чемпіонату Італії, що відбувся 8 січня 2023, 21:45.
Мілан - Рома, Getty Images
09 січня 2023, 00:49
У рамках сімнадцятого туру чемпіонату Італії Мілан на своєму полі приймав Рому.
"Россонері" йшли до впевненої перемоги, проте дозволили собі розслабитися наприкінці поєдинку, за що поплатилися і зіграли внічию — 2:2.
Огляд матчу:
Мілан — Рома 2:2
Голи: Калулу, 30, Втечі, 77 – Ібаньєс, 77, Абрагам, 90+3.
Мілан: Тетерушану — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі, Беннасер (Вранкс, 74) — Салемакерс (Габбія, 85), Діас (Побега, 70), Леау — Жиру (Де Кетеларе, 85).
Рома: Патрісіу — Манчіні (Белотті, 89), Смоллінг, Ібаньєс — Челік (Ель-Шаараві, 78), Крістанте (Тахіровіч, 66), Лоренцо Пеллегріні, Залевські — Дібала, Дзаньоло (Матич, 66), Абрагам.
Попередження: Леау, Беннасер, Томорі, Тоналі — Челік, Манчіні, Залевскі, Дзаньоло, Ібаньєс, Матич, Абрагам.