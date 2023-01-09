Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 8 січня 2023 року, 19:00.

У рамках 17 туру італійської Серії A Наполі в гостьовому матчу проти генуезької Сампдорії продовжив свій шлях до чемпіонського титулу.

Команда Лучано Спаллетті ризикувала продовжити невдалий досвід протистояння проти міланського Інтера й у звітному протистоянні, коли на самому його початку Маттео Політано не впорався з реалізацією пенальті.

Однак уже незабаром нападник Віктор Осімген забив свій черговий м’яч у поточному розіграші, після чого в складі суперників поменшало гравців перед завершення першого тайму.

У другій половині матчу "Партенопеї" контролювали перебіг подій на футбольному полі, і зрештою дотисли суперників до ще одного пропущеного м’яча вже під завісу основного часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сампдорія — Наполі в італійській Серії A:

Сампдорія — Наполі 0:2

Голи: Осімген, 19, Ельмас, 82 (пен.)

Сампдорія: Аудеро, Мурру, Нюйтінк, Мурільо (Дзанолі 46), Верре (Вільяр 54), Ауджелло, Вієйра (Паолетті, 83), Рінкон, Леріс, Ламмерс (Монтеваго, 83), Габб'ядіні (Джурічич 46)

Наполі: Мерет, Руй, Жезус, Кім Мін Чже (Ррахмані 46), Ді Лоренцо, Замбо-Ангісса (Ндомбеле 66), Лоботка, Ельмас (Распадорі, 87), Кварацхелія (Зелінські 63), Осімген, Політано (Лосано 63)

Вилучення: Рінкон, 39 (Сампдорія)

На 6-й хвилині Маттео Політано (Наполі) не реалізував пенальті.