Італія

Захисник Мілану прокоментував нічию проти Роми.

Напередодні Мілан у рамках 17 туру італійської Серії A за заключні десять хвилин домашнього матчу проти Роми примудрився втратити перевагу в два м’ячі.

Мілан — Рома 2:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Захисник "россонері" Давіде Калабрія після завершення гри поділився враженнями від виступу команди.

"Якщо ми дійсно думали, що вже виграли гру станом на 87 хвилину, то це було безглуздо, тому що ми нічого не виграли. Проте я вважаю, що ми провели дуже хорошу гру і чесно змарнували нагоду здобути три очки на останніх секундах.

Єдиним способом, яким вони могли завдати шкоди нашому захисту, була гра на стандартах. Ми дуже добре знаємо, що Рома, мабуть, найсильніша команда в Серії А за таких ситуацій, і ми були до цього готові.

Саме тому просто безглуздо втрачати ці три очки, тому що це була гра, яку потрібно було забрати завершувати нашою перемогою. Я думаю, що ми виступили набагато краще за суперників, бо тільки ми мали реальні гольові шанси. Зараз ми повинні бути обережними, тому що ми не можемо залишити цей результат без аналізу.

Я вважаю, що ми добре підготувалися до цього матчу, а також до гри суперників. Ми знали, що вони сильні і що вам не потрібно залишати їм і пів сантиметра вільного простору.

Сподіваюсь, що цей результат стане для нас уроком, тому що штрафні удари є частиною гри: суперники можуть бути в середньому на 10 см вищими за нас, але ми повинні спробувати обмежити їхній вільний простір, можливо, не роблячи дурних фолів у грі, яку ми могли краще тримати під контролем останні кілька хвилин", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі Мілан зіграє в гостях проти Лечче.